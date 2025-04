La nueva temporada de los ‘Gipsy Kings’ ha comenzado y una de las familias más queridas de la televisión vuelve junto a nosotros para mostrarnos sus vidas tan auténticas como siempre. Los Jiménez van a atravesar un pequeño bache tras enterarse de que el joven matrimonio formado por Susi e Iván no se encuentra en el mejor momento. Iván se está sintiendo agobiado y necesita mantenerse lejos de la zona. Sin embargo, ella se siente cada vez más alejada de su marido.

Sus padres no eran conocedores hasta que Rebe vuelve a casa por sorpresa. El plan de ambos era ir un mes más tarde, pero la situación se Susi le ha hecho querer ir cuanto antes para ayudar a su hermana: “No le quería contar a mis padres el motivo real por el que hemos venido antes a verlos. Además, si no se lo ha dicho la Susi, no voy a decírselo yo”.