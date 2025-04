Salvadora no duda recordar que su marido se fue tras ver esta situación: “Después de haberse ido el papa… ¿ahora me quieres dejar tú? Además, asegura al programa que “me entró algo en el cuerpo que no podía ni respirar, de pensar que se iba directamente a Madrid y que solo le voy a ver una vez al mes a verme”. Tras esto, le comenta que “te necesito en la cueva, te quiero tener en mi casa conmigo. Yo no me voy a apañar estando tú en Madrid porque no me gusta”. Sin embargo, su hijo lo tiene claro: “Necesito sentirme libre también”.