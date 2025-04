Para que esto suceda, tiene que tomar una importante decisión…elegir quién será el heredero para que se haga cargo del legado familiar. Los candidatos se pondrán a prueba y no dudarán en lucir sus divertidas artimañas dentro de la competición para alcanzar ese gran puesto de sucesor. En una de sus comidas familiares, Joaquín cuenta su gran decisión a la familia a través de la reflexión que le ha llevado a tomar esta decisión: “ Me estoy haciendo mayor y he podido ver que la vida es un plis plas . La vida es como una neblina”, comienza.

“Me he dado cuenta que la vida se va a acabar. La conclusión de este tema es que necesito un socio, quiero vivir la vida, viajar y que la persona se encargue de mi trabajo”, detalla. Tras esto, se ve interrumpida la conversación por El Kiki, que le cuestiona su oficio: ¿Qué trabajo si estás todo el día viendo la tele? Además, el hijo de Joaquín no duda en decir su opinión sobre esta decisión: “Quiere a alguien para que le sujete el mando. No hace nada, se tira 24 horas del día en el sofá”.