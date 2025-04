Es de sobra conocida la familia de los Maya , de los 'Gipsy Kings' . Pues bien, durante el estreno del programa de Cuatro que ha tenido lugar este miércoles, una nueva integrante se ha unido a la familia. Se trata de Reyes Maya , hija de la joven Reyes y la nueva bisnieta de Salvadora. En Granada, la joven Reyes se ha reunido con su abuela Salvadora para que conozca a este nuevo integrante y la alegría de esta no ha podido ser mayor.

"Estoy desesperada", le contaba la joven Reyes a su abuela, informándole de cómo le ha cambiado la vida y los problemas -pero también alegrías- que le da su nueva hija. Salvadora Maya no daba crédito con todo lo que había cambiado su hija en tan poco tiempo, puesto que antes le gustaba mucho salir y su vida ahora ha dado un giro totalmente radical.

De repente, la conversación cogía un color emotivo y lacrimoso puesto que Salvadora señalaba que si hubiera conocido al nuevo integrante de la familia su marido (el abuelo de la joven Reyes, quien falleció hace tiempo) "estaría loco". "Han sido cosas que... que no las puedes asimilar. Yo cada día le echo más de menos. Han sido 55 años con él", subrayaba Salvadora. Una Salvadora que, según contaba Reyes ante las cámaras de los 'Gipsy Kings', "ha cambiado mucho desde que falleció su marido": "No es la misma".

"Lo que me daría alegría es que la bautizaras", le decía Salvadora a su nieta. Sin embargo, la joven no estaba muy de acuerdo, que ve esos comentarios como "chantaje emocional". Salvadora amenazaba con irse puesto que, confesaba, ya se está haciendo mayor y "no le hacen caso".