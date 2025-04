Juan Andrés recibía una oferta de trabajo para irse a trabajar a Madrid. Sin embargo, la noticia sabía que no agradaría para nada a su madre. Por ello, a la hora de comentárselo, no ha dudado en pedir el apoyo de su familia. Tras enterarse su madre, las respuestas eran las esperadas: "Te necesito en la cueva, te quiero tener en mi casa conmigo. Yo no me voy a apañar estando tú en Madrid porque no me gusta”, declara.