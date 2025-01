“ El informe en el que trabajamos abarcó 16 años, desde 1997 a 2013. Desde que vimos la magnitud del problema no pudimos salir de nuestro asombro”, nos decía, la que aseguraba que durante todo este tiempo de investigación, "aunque establecer la verdadera escala de la explotación sexual infantil en cualquier lugar, no solo en Róterdam, era una misión imposible.", aunque se hizo una estimación conservadora, según la cual, " unos 1400 niños fueron abusados sexualmente ”.

Alexis Jay nos contaba que revisaron los registros y la gran mayoría de las víctimas jóvenes identificaron a los perpetradores "como de origen británico-pakistaní o asiatico", lo que llevo a que se convirtiera en un tema fue muy difícil: "Se volvió extraordinariamente complicado políticamente. Una de las razones por las que hubo un silencio absoluto durante años fue debido a la dimensión política del mismo, no se quisieron sacar los datos descritos en el informe. Nadie podría decir que no se sabía porque hubo, al menos, tres informes independientes realizados entre los años 2000 y 2005 que denunciaban todo esto y los cuales fueron remitidos a la policía y al ayuntamiento".

Informes en los que asegura que no se podría haber sido más claro al describir la situación en Rotherham: "El primero de estos informes fueron descartados porque no se creyeron los datos, hubo personas de alto rango que dijeron que no eran precisos. Otro se descartó porque se negaron a creer en los vínculos que existían entre la explotación infantil, las drogas, las armas y la criminalidad. Y en el último caso, el Gobierno del Reino Unido encargó una invertigación a una joven que había mostrado un interés particular y que era abogada. Fue perseguida por el informe que presentó y no se le permitió continuar con su trabajo. Mucha gente, incluidos altos funiconarios, directivos, la policía y las autoridades locales subestimaron la magnitud y la gravedad del problema".