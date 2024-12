Kova vuelve al restaurante del amor de ‘First Dates’ dos años después para ver si esta vez consigue enamorarse perdidamente de otra persona. Desde que pasó por el local en el 2022, la soltera no ha tenido suerte en el amor: “Nada. Mucho amor hacia mí. Busco, pero busco algo muy despacito . Yo no tengo ninguna prisa”.

Nada más sentarse en la mesa, ambos siguen hablando sobre su pasión que comparten entre los dos, el heavy metal. “A mí, el ‘Thrash metal’ no es el género de música que más me guste, pero sí me gusta”, cuenta Kova a las cámaras de ‘First Dates’. En cambio, Beli parece que no encuentra todavía la chispa con la mujer con la que le han emparejado, por lo que cuenta al programa sus discrepancias con Kova: “A mí, lo de las brujas y todo eso es… una tontería. Yo no creo en ello”.