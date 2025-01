"Estoy harta de querer salir de paseo con mis amigos o a tomar unas cañas y tener que ir con mis hijos y no enterarme ni de lo que me están contando. Como dijo Irene Montero , sería imprescindible para este país y avanzar como sociedad y tener guarderías públicas para dejar a tus hijos e irte a tomar unas cañas" , decía Ele Viloria en sus redes sociales.

"No lo decía en serio, sino desde el sarcasmo" , afirmaba Ele Viloria. Así mismo, señalaba, que sabe que el vídeo se ha hecho viral por decir que se quiere ir de cañas con sus amigas y que muchos comentarios le desean hasta la muerte "porque una buena madre no puede querer hacer un plan sin sus hijos".

Ele Viloria, después de comentar que ella tiene tres hijos, el presentador del programa le preguntaba si volvería a tenerlos si tuviera la posibilidad de volver a nacer. Ante esto, la actriz respondía que no y explicaba: "No o no tan joven. En el contexto que yo lo tuve fue muy complicado, era muy joven, muy inexperta y no me conocía todavía a mí misma".