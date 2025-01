"Juana ha recibido mensajes intimidatorios por parte del padre de sus hijos, mensajes en los que le decía que estaba cerca de ella, que se encontraba en Granada. Se trata de mensajes intimidatorios puesto que ellos no mantienen contacto alguno, en los mensajes le dice 'he venido a España, estoy en Granada'. Hay que recalcar que no es lo mismo decirle a un amigo que estás en la puerta de su casa que decírselo a la mujer a la que has maltratado. No tiene sentido que el padre esté aquí puesto que el niño viajó hasta España en compañía de los servicios que se encargan de este tipo de traslados. (...) Daniel, que es ciudadano español, debería haber vuelto ayer a Italia, pero el niño sigue con su madre aquí porque confiamos en que la justicia española le dé la razón y respalde estas medidas cautelares".