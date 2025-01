El vídeo de Ábalos ante el juez: "Sánchez me citó en Moncloa, yo me había convertido en un obstáculo"

"Puedo especular, especuló todo el mundo, pero el Presidente no me comunicó ninguna razón (…) A nivel privado no me dio ninguna, el Presidente me citó en Moncloa para decirme que tras un largo viaje juntos, este viaje había concluido". Tras estas palabras por parte de Pedro Sánchez, el exministro dimitió como Secretario de Organización: "Entendía que no era posible seguir desarrollando estas tareas, me había convertido en un obstáculo".