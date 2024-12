Tras salir a la luz la información, Ábalos ha escrito un tweet en su defensa: ''Reitero rotundamente que es falso que el Sr. de Aldama me haya dado en alguna ocasión dinero alguno. Tanto el origen del dinero como la trazabilidad del mismo para la compra del inmueble señalado, procede de los recursos propios de mi exmujer y míos, y están acreditados. Me dispongo a reclamar y ejercer en principio el “Derecho de Rectificación” que me asiste.”

El exministro de Transportes niega que el empresario le pagase nada : ''Aldama no me ha pagado a mí nada, ese bajo está claramente escriturado y ha quedado acreditado ante notario cómo se ha pagado. ¡Qué yo tenía ingresos, hombre, y mi exmujer también!''.

Además se pronuncia sobre si el contrato habría sido redactado por los abogados de Aldama: ''Yo que sé del contrato de compraventa, lo que cuenta es la escritura. De momento ya he pedido rectificación porque el titular es falso, no se han cortado ni un pelo. No sé si denunciaré al medio, es que no doy a basto''.