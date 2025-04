Casi lo primero que hizo Trump al llegar fue anunciar 500.000 millones para Inteligencia Artificial, no para convertirnos en manga al estilo Ghibli o jugar con su chat ni juegos de niños sino, sobre todo, por su aplicación para la guerra. Frente a eso en Europa es solo un punto más (y no el prioritario) dentro de su nuevo plan de Defensa de 800.000 millones.

La guerra del futuro no iba de robots asesinos. No una IA que sea soldado sino estratega, que sepa donde golpear y cuando. Si Google puede adelantarse a tus gustos ¿Por qué no tu comandante virtual sobre el enemigo? Programas que identifican objetivos y los alcanzan, en dos o tres minutos, cuando antes se tardaba horas. A ello se dedica Palantir, una empresa estadounidense que ha subido en bolsa como la espuma. Intercepta misiles, rastrea terroristas o valora del uno al 100 el nivel de peligrosidad de un individuo cualquiera. Ha generado interés en líderes de todo el mundo, sirva de ejemplo la visita del primer ministro británico a sus instalaciones el pasado mes de febrero.