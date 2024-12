"Saben que llevo muchos meses intentando declarar ante la autoridad judicial, lo intenté ante la Audiencia (Nacional), bien como perjudicado, bien como testigo incluso, y ahora se me ha dispuesto esta posibilidad. Se han tocado todos los extremos ya conocidos y ya publicados por ustedes".

"Estoy satisfecho con lo que dije. Algo me ha quedado, pero habrá tiempo para todo. He visto mucho nerviosismo en la derecha y cierta desazón en la Fiscalía (...) ¿Pacto con Koldo? Aquí el único pacto que hay es el de la Fiscalía con un delincuente confeso con unas pruebas que n o se las traga ni Dios para conseguir la libertad ".

"Aldama va a decir lo mismo que hasta ahora. Todo es muy burdo y yo ya lo he evidenciado todo. Por ejemplo, desacreditar la carta a Guaidó sin firma en una carpeta robada del servicio de protocolo. Si es que es ridículo, todo es así de absurdo (...) Yo me sigo quejando de la actitud del Gobierno. Querían diferenciar este de los otros casos del presidente para poder decir que son implacables con la corrupción, pero cuando Aldama empieza a rajar contra todos se dan cuenta de que esto es político y no hay nada más".