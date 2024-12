Koldo García, sobre su futura declaración ante el juez: ''Estoy tranquilo, pero tengo que hacer memoria''

A lo que sí ha contestado es a si José Luis Ábalos le habría señalado y si podría perjudicarle su declaración: ''Si me perjudica o no la declaración de Ábalos de cara a mi testificación, lo decidirá el juez. Pero estoy seguro de que Ábalos ha dicho la verdad y no tiene por qué perjudicarme''.

Además, Koldo sorprende con sus declaraciones al programa y Fabián Pérez las detalla: ''Dice que está tranquilo y tratando de no cometer errores ¿qué errores? él intenta recoger cable y nos dice que 'yo he dicho siempre lo mismo, lo que tengo que hacer ahora es memoria porque siempre he mantenido que no me he enriquecido''.