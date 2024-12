Además, el programa también ha descubierto las incongruencias en las declaraciones de Víctor de Aldama en cuanto a la gestión de la compraventa de la vacuna Sputnik : ''En enero de 2020, Aldama dice que Salvador Illa iba a reunirse con Delsy Rodríguez para gestionar la compraventa, pero la OMS no declara la pandemia hasta el 19 de marzo de 2020, dos meses después de esa reunión''.

Además, el redactor afirma que ''Rusia no autoriza los ensayos hasta agosto de 2020'', y revela que no es hasta febrero de 2021 cuando Venezuela empieza a recibir la Sputnik, por lo que las fechas no cuadran con lo que dice Víctor de Aldama.