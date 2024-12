Ábalos se ha pronunciado sobr e los documentos que han filtrado algunos medios y afirma que ''los presupuestos Generales del Estado son un documento público'', explica que ''cualquiera puede imprimir en su casa e incluso escribir a mano en ellos'', y termina por defender su postura: ''Esa caligrafía que puede ser o no mía''.

Además, Ábalos se hace una pregunta: ''¿Esto qué es? ¿La prueba de qué? ¿Por qué no lo ha denunciado antes? ¿Cuál es la estrategia? Presentar cositas y notas suyas, ¿eso son las pruebas? ¿Para qué? para no dejar mal al fiscal porque no ha presentado absolutamente nada que justifique su libertad''.