El magistrado comienza explicando si tiene la misma responsabilidad penal una filtración de la fiscalía que la de un asesor político: "No es exactamente lo mismo porque la causa que está abierta en el Tribunal Supremo contra el fiscal general se sigue por un precepto muy concreto del Código Penal que afecta a quienes difundan secretos de los que hayan tenido conocimiento por razón de su cargo. Es decir, lo que se investiga es si el fiscal general tuvo conocimiento de estos correos por su propio perfil. En el caso de Miguel Ángel Rodríguez no se cumpliría esta función. Eso sí, no significa que no pueda haber en abstracto algún tipo de responsabilidad penal por parte de quienes no ocupan ese tipo de cargos públicos".