Un amigo de Fernando ‘El Vapor’ estuvo cinco días en la UCI por una de sus agresiones: “Me golpeó con un sello y caí al suelo”

Aseguran que 'El Vapor' obligó a un joven del pueblo a cortarse los brazos mientras le grababa en vídeo

Madre del joven apuñalado en Almuñécar (Granada): “Mi niño fue a hablar y él fue con una navaja”

Almuñécar está perdiendo el miedo a Fernando ‘El Vapor’, el hombre temido por todo el pueblo que apuñaló al joven Gabi a plena luz del día y que se fumó un cigarro mientras que su víctima perdía la vida con 14 puñaladas en el estómago. Un presunto asesino que ya ha ingresado en prisión provisional sin fianza.

Con el “hombre más chungo del pueblo” en prisión, ‘En boca de todos’ ha podido conocer en exclusiva con una víctima de 'El Vapor' que estuvo a punto de perder la vida tras una de sus agresiones y una joven cuyos dos familiares también había sufrido agresiones del presunto asesino del joven de 33 años.

“Yo podía haber sido Gabi, llevo dos meses tratándome de mi lesión craneal y mi perdida de audición… Era mi amigo, bueno mi amigo, yo cuento a mis amigos con cinco dedos… Me lo encontré en el Mississippi, un local de aquí de Almuñécar, me acerqué a saludarle y me dijo que me fuera y me dio un tremendo porrazo que yo no esperaba recibir…”, ha comenzado a explicar Luigi, un conocido de Fernando ‘El Vapor’ sobre la agresión inesperada que recibió del portero.

Nacho Abad ha querido saber más detalles del momento de la agresión y él le ha explicado que un simple movimiento fue el detonante “Le dije que qué le pasaba, estaba reunido con su mujer y dos personas más, pero yo no quise causar más problemas, me di la vuelta y me fui, pero otra persona fue a decirle algo y me dio pudor que fuera a pegar a esa persona, y al ver que me giraba me dio el primer porrazo. Me dio con un sello que tiene en la mandíbula y con el segundo impacto, caí al suelo me hice la factura craneal con la que he perdido el oído…”.

Luigi no ha denunciado la agresión de Fernando 'El Vapor'

A Nacho Abad le ha sorprendido mucho que Luigi no denunciara la agresión de Fernando ‘El Vapor’. La víctima le ha explicado que por motivos familiares no querían tener más problemas. Además, nos ha explicado cómo ha sido su calvario de rehabilitación “me hacía pis en la cama debido a la lesión”.

Respecto a sus encuentros con el Vapor, ha explicado que fue él, el que se acercó a su agresor pidiéndole explicaciones y que él, le dijo que se marchara de allí porque podían pasar cosas peores. Luigi tiene una hija y no quería entrar en una nueva discusión “sabiendo de la calaña que es, hubiera sido él o yo”.

Noelia, sobre Fernando ‘El Vapor’: “Obligó al muchacho a cortarse los brazos mientras le grababa”