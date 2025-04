Leo es no binario, profesor de secundaria en un colegio público de la Comunidad de Madrid y está de baja por primera vez en siete años de profesión. Según el mismo ha explicado, su estado emocional no se ha visto alterado únicamente porque no se haya respetado el uso de su pronombre elle, sino que no ha recibido un trato adecuado por parte del profesorado y los padres de los alumnos desde el momento en el que comenzó a tratar temas de discriminación de género.