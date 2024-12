Irene Montero, como colaboradora de nuestro programa en plató aseguraba que "lo que le parece una tomadura de pelo" de este Congreso del PSOE es que "siempre le piden el voto a la izquierda y dicen que son de izquierdas , pero no hacen una sola cosa de izquierdas, pero no hacen una sola cosa de izquierdas, todo lo que hacen es de derechas a no ser que se les obligue a hacer algo de izquierdas. Eso es lo que me parece grave en términos políticos".

Susana Díaz, ante las palabras de Irene Montero no dudaba en responder: "Esto de que me repartan carnets de buena izquierda y de mala izquierda me cansa bastante. Yo defiendo una izquierda transformadora y en eso tengo mis diferencias con Irene y con su fuerza política porque siempre he creído que la izquierda o transforma y hace que la gente viva mejor o no sirve. Ese rollo ya de la casta, el servicio de los poderes, eso queda muy aburrido, sobre todo cuando uno ha perdido la virginidad política gobernando y se nos ha visto".