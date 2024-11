El popular cree que ha cometido un acto delictivo al "tener y usar" un documento que no es público, ya que se centra "en conversaciones privadas entre un abogado y un particular", como se ha podido saber a raíz de los mensajes que intercambia el ya exlíder del PSOE madrileño con Pilar Sánchez Acera , jefa de gabinete del ministro Óscar López.

" Ya está bien de eso manchar a la gente . Eso de que lo llames presunto delincuente quien defiende al que que no tenga pena de telediario habiendo reconocido que no le paga Hacienda porque es un defraudador, porque es la pareja de Ayuso..." ha afeado Díaz refiriéndose a Alberto González Amador, quien reconoció haber cometido un fraude fiscal.

"Me parece una afirmación injusta y no sostenida", ha añadido la socialista, que explica que "no se ha constatado nada" y que Lobato ha salido de la declaración ante el Supremo este viernes "como testigo".