Lo más importante ocurrió a las 08:48 horas de la mañana, cuando Lobato recibe por mensaje la carta de los abogados del novio de la presidenta madrileña, Alberto González Amador . Ahí se escriben instrucciones de cómo tiene que hablar en la Asamblea, pero él se interesa por su procedencia: “Pero, ¿se ha publicado en algún sitio esta carta? No tiene fecha. ¿La carta cómo la tenemos? ¿Se ha publicado en algún sitio?”.

Juan Lobato ha declarado como testigo ante el juez que investiga la presunta filtración a la prensa de unos correos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso por parte de la Fiscalía. "Ha ido muy bien. Todo contestado, acreditado. Me han propuesto si voluntariamente quería poner a disposición el teléfono móvil, he dicho que sí. Y nada, van a hacer un volcado análisis. Pero bueno, ya sabéis que los socialistas, siempre la verdad y la ley por delante", ha asegurado a los medios.

Cuando la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid le dice que estará respaldado, Lobato le responde que “es buena para explicar en rueda de prensa con la propia carta”. “Pero la necesito diciendo de dónde la saco porque sino parece que me la ha dado la Fiscalía ”, añade. Pero lo más destacado es que Lobato no enseña la carta que le envían sino que muestra la carta que publica un medio de comunicación: ‘El Plural’.

Él no comete esa revelación de secretos porque esa carta ya está en los medios, no es la misma que le envían a las 08:29 horas de la mañana y que ya está en el juzgado. Esa carta la reenvió una tercera persona cuya identidad todavía no conocemos.