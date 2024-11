El jefe del Ejecutivo ha enfatizado que “los responsables tendrán que asumir su culpa”. Y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, no ha dudado en atacar: “Cero autocrítica. Solo culpa a los demás. ¡Qué falta de humanidad!”. Feijóo no ha nombrado a Mazón, pero sí que le ha reprochado a Sánchez que no declarara la emergencia nacional. “La gente no le va a perdonar no que ejerciera sus competencias, no le va a perdonar su abandono”, ha destacado.