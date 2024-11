Teresa Ribera defiende su gestión de la DANA y hace frente a las acusaciones de los populares

Los populares culpan a Teresa Ribera de los muertos por la DANA que destrozó Valencia por no acometer las obras en el barranco del Poyo. “Si no hubiera anulado el drenaje del barranco del Poyo se hubieran salvado muchas vidas”, afirma el portavoz del Partido Popular, Miguel Tellado. Para ella, la clave es el primer aviso de la AEMET que se lanzó 72 horas antes de la DANA, ya que muchas instituciones y ayuntamientos actuaron y la Comunidad Valenciana no lo hizo.