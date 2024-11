Los reyes acuden a las casas y los negocios afectados por la DANA para brindarles apoyo a los valencianos

Los reyes han intentado estar presentes en todo momento, acompañando, escuchando y dando cariño a quienes lo necesitaban. Muchos de los vecinos se han emocionado al poder consolarse cerca de ellos en un momento difícil para ellos. Para algunas personas, los dolores se han silenciado durante un rato mientras que otros se han dejado llevar de haber podido estar con los monarcas. "Yo le he dicho 'Ay, qué guapa. Quería darle un abrazo y a ver si usted puede quitarme los dolores, aunque hoy no me duele nada", ha afirmado una mujer.

"No me quería morir sin ver a los reyes y me ha dado por llorar", apunta otra de las mujeres que ha podido estar con los monarcas. El rey Felipe VI y la reina Letizia se han reunido con voluntarios para agradecerle su labor que todavía sigue siendo muy necesaria. Los monarcas han tenido un baño de masas donde, entre aplausos y ‘vivas’, por parte de centenares de personas y han conocido de primera mano el drama de los valencianos. Como ellos mismos aseguran, buscan que no se olvide a las muchas familias que han perdido todo.