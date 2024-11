Carlos Mazón niega que el CECOPI le estuviese esperando el 29 de octubre para tomar decisiones: "Basta ya de bulos"

Dos días después de comparecer en las Cortes Valencianas sin anunciar dimisiones ni ceses, Carlos Mazón ha vuelto a hablar ante los periodistas en el centro de mando. El presidente ausente en ese centro la tarde de la tragedia hasta cerca de las 19:30 echa balones fuera, y se pregunta, no que hizo su consellera de Interior y Emergencias, sino por qué no actuó en su lugar el Gobierno central. La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, dice que ya está bien de justificaciones y pide decencia, según informan en el vídeo Mar Bonet y Guillermo G. Gálvez.

Ahora, está en entredicho que el sistema de alerta a móviles, ES-ALERT lanzado el 29 de octubre a las 20:11 por el riesgo de rotura de la presa de La Forata, y no por el desbordamiento del barranco del Poyo, causante final de la tragedia. Debió haberse activado mucho antes y, si no se hizo, denuncian desde el Ministerio de Teresa Ribera, fue por la ausencia de Mazón durante aquellas horas críticas.

El president lo niega todo y le da hoy la vuelta a ese argumento: "Me quiere usted decir que el Gobierno a las 17:30 ya sabía que podía correr peligro la vida de 80.000 valencianos y no toma el mando porque, supuestamente, aquí en el CECOPI, en un órgano del que forma parte el propio Gobierno, están zozobrando o no saben tomar decisiones".