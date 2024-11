Descoordinación y enchufismo en la DANA

Al criterio de selección se le suma el de una aparente descoordinación entre administraciones. Sin embargo, todos esos problemas también los hemos sufrido en el pasado. En el reportaje hablamos de otros jefes de emergencias que se ausentaron y hemos analizado algunos currículos que sorprenden por la ausencia de estudios y experiencia en el sector. Al clicar en la imagen descubrirá cuales. También recordamos los reportajes que hicimos junto a la fundación 'Hay Derecho' sobre el dedómetro, en los que descubrimos como en un sector tan crítico como el de emergencias se colocan a altos cargos sin estudios y cuya experiencia laboral es un caso la de ser dependiente de grandes almacenes. En el vídeo, descubrimos cuál. Sobre la coordinación y cómo se estructura normativamente los departamentos de emergencias entrevistamos José Luis Piñar, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad CEU. Nos descubre una clave que, en Alemania, que tiene un sistema administrativo parecido al nuestro, se da pero que en España no. Lo descubrimos al reproducir el vídeo. Tanto en la ley nacional de 3/2015 como las diferentes autonómicas, no hay normativa local, coinciden en que para ser elegido alto hay que ser honorable, no haber entrado en prisión, e idóneo. Pero ninguna especifica que es ser idóneo. Así que muchas veces cabe todo como la consejera Salomé Pradas que reconoció que desconocía su sistema de alertas. Estos errores son la razón por la que los políticos no quieren ruedas de prensa con periodistas que pregunten. Es mejor un cerrojazo informativo que es precisamente campo abonado para los bulos alimentados en las redes sociales.