El entorno de Maribel Vilaplana sostiene que Mazón no estuvo preocupado por la DANA durante la comida

Vilaplana es consultora y formadora en comunicación y consejera de Relaciones Internacionales del Levante UE, que formaba parte de la plantilla antigua del Canal 9. El entorno de la periodista, cuyo trabajo está centrado en el sector privado, asegura que no quiere ser vinculada a ninguna formación política, lo que explica por qué no ser reveló antes la identidad de la persona con la que había comido Mazón. Fue la propia periodista quien no quiso que saliese su nombre para no verse involucrada en la polémica.