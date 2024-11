Tomás Gómez ha querido dejar claro que si Juan Lobato hubiera acudido al Congreso del PSOE en Sevilla se hubiera sentido muy solo y muy aislado. Así mismo, confiesa que además, hubiese recibido una recriminación expresa o no, que es la nueva forma de actuar la dirección del partido desde que Pedro Sánchez se puso al frente.

Aún así, el exsecretario aseguraba, que Lobato debería de haber acudido, ya que era el cabeza de lista madrileño, había sido elegido por los militantes y debería de haber ido para decir lo que piensa y contar lo que cree que no debe de hacer una organización política porque según Gómez, "nadie se atreve a expresarlo delante de Pedro Sánchez".

"¿Pedro Sánchez ha convertido el partido en una dictadura?", planteaba Nacho Abad al expolítico, que respondía: "No lo es, pero el PSOE es mucho menos democrático que lo ha sido desde 1973. Hay una pérdida de calidad democrática, no hay control al líder, no hay un comité federal que fiscalice o le pida cuentas. Pedro Sánchez es el súper líder y él decide a quién quita y a quién pone".