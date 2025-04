Nacho Abad comenzaba detallando cada delito del que se le acusaba: "Un delito contra los trabajadores, coacciones para ejercer y grabar vídeos con determinadas personas que no lo habían aceptado, agresión sexual y otro de prostitución ".

Después de unos minutos, Nacho Abad anunciaba a Aris, que 'Torbe' había sido puesto en libertad con cargos. Estas palabras del presentador, sentaban como un jarro de agua fría a Aris, que arremetía contra la justicia: "No hay justicia en España para las víctimas y te lo digo por propia experiencia. Llevo luchando 14 años".

"En 6 meses rodé unas 50 escenas contando por lo bajo, porque se han viralizado muchísimas y yo he perdido la cuenta", ha contado a Nacho Abad y David Alemán este martes. "Me dijo que me presentaba como su novia porque daba más juego al papel que quería", añade.