Mientras que Compromís ha exigido a la Generalitat y al CECOPI soluciones definitivas en los garajes, las administraciones no terminan de ponerse de acuerdo y un total de 661 garajes continúan anegados sin que los vecinos reciban solución alguna.

''Todavía nadie ha salido a pedir perdón por el lamentable espectáculo entre administraciones. Es inaceptable, me da igual el color del gobierno que sea, no se pueden estar tirando así las responsabilidades. 661 garajes que siguen anegados en los diez municipios, esta gente necesita una solución, no necesita esta incompetencia inaceptable'', añade el presentador.