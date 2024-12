En este 41 Congreso del PSOE, reaparecían grandes personalidades del partido como Manuel Chaves y Pepe Griñán , que recibieron una gran ovación por parte de todos los asistentes. La expresidenta de la Junta de Andalucía comentaba, que Pepe Griñán es su amigo personal y además apuntaba: "Me parece muy injusto que se les ponga al mismo nivel que a Koldo".

Tras estas palabras, la periodista Paloma Cervilla afirmaba: "Yo conozco lo que pasó en Andalucía con los Ere y Chavez y Griñán no te digo que se llevaran el dinero a su casa, pero han sido condenados como delincuentes".

Por último, Susana Díaz, sobre las declaraciones de Paloma Cervilla, respondía a la periodista: "Jamás me vas a escuchar a mí decir que un tribunal está amañado, creo en la justicia hasta cuando discrepo con las sentencias. Prefiero no seguir hablando de esto porque además te quiero y me parecen términos impropios de ti".