En esa reunión, el presidente de la Comunidad Valenciana aseguró que él, a diferencia de Pedro Sánchez , se quedó el día que los vecinos de Paiporta iniciaron una lluvia de barro contra ellos: “Yo me quedé junto al rey y otros más”, declaró.

Unas palabras que han sido comentadas por el presentador de ‘En boca de todos’: “ Yo no sé si el señor Mazón ha perdido el norte . Qué valiente, que se quedó con el rey, mientras Pedro Sánchez se iba orgulloso y sacando pecho”, declaraba.

“ Hay que sacar pecho de gestionar bien , de que se reciban las ayudas, de que la Dana no matase a nadie, de que usted estuviera en el centro de control y no comiendo por ahí”, apuntaba el presentador de nuestro programa.

Con esa opinión coincidían varios colaboradores, que no han dudado en expresar que estaban de acuerdo con Nacho Abad. Para terminar su intervención, el conductor del programa ha hecho una petición .

“Lo de Mazón no tiene pase. Lo que no termino de entender es cómo sigue en el cargo. A ver si llega 2025 y Mazón se va por la puerta porque no tiene sentido que se agarre al sillón".