Llega al restaurante de Carlos Sobera , Álex de 22 años. Viene desde Valencia, es estudiante de filosofía y diseñador gráfico. Se define como una persona no binaria y asegura que es una “persona que no entra dentro del prototipo de mujer o de hombre”.

En el amor confirma que se ha equivocado alguna vez, pero no le ha ido mal. Ha tenido una relación muy larga, la cual finalizó hace unos meses y quiere probar suerte en el programa. Laura ha querido saber que cualidades necesita en una persona para que le conquiste, a lo que el soltero explica que se le gana con el humor y con una buena conversación.

De nuevo, Álex vuelve a mostrar al programa que para él la edad de su cita es un impedimento: “Yo estoy acabando la carrera, ella la está empezando…voy a pasar a otro estilo de vida. Me parece que hay una diferencia vital”. Y sobre qué buscan en una pareja, Aitana asegura no tenerlo claro. Tras esto, el soltero ha comentado que estuvo hace poco vendimiando en Francia, algo que le encantó y que quiere dedicarse a ello en un futuro. Sin embargo, Aitana parece no conocer que es lo que ha dicho el soltero.