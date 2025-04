Cristina no puede contener la risa y no se acuerda ni de cuánto tiempo lleva soltera, no te lo puedes perder

Iñaki y Cristina consiguen hablarse sin intercambiar una sola palabra: “Nos lo decimos con la mirada”

Ariadna y Toni hacen match en el especial de ‘First Dates’ por el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo

Cristina tiene 47 años, es de Valencia y se ha quedado en blanco cuando ha tenido que contarnos más cositas de su vida. Tampoco se acuerda de cuánto tiempo lleva sola ni cuánto hace que no tiene una cita. Le ha entrado la risa floja cuando Carlos Sobera le ha dicho que se le notaba que era una mujer exigente. Casi tan exigente como Raluca, una mujer Alpha.

“Soy muy risueña, ¿Qué hago? No puedo evitarlo”, ha asegurado la soltera que no era capaz de articular ni una frase más. El presentador lo ha intentado, pero Cristina estallaba de la risa con cada pregunta. Carlos Sobera estaba flipando, pero ella no podía dejar de mirar la sonrisa del presentador. Tras el ataque de risa, la soltera ha podido contarnos que le gustan los hombres que la conquisten y que le hagan reír.

Ignacio, Iñaki, cómo a él le gusta que le llamen, su cita en ‘First Dates’, se define como un tipo tan cariñoso que casi “me describen como un oso amoroso”. Le encanta la risa y sobre todo si es “escandalosamente, escandalosa”. Al verle, Cristina ha sentido que le conocía de algo y le ha soltado “yo creo que te conozco, ¿Eres de Valencia?”. El soltero le ha dicho que no y ambos han respirado tranquilos “Me había dado una especie de soponcio”.

Iñaki no puede creer que Cristina sea su cita: “Demasiado guapa para mí”

Iñaki ha comenzado la conquista entregándole un jabón de baño para que lo utilizara en su bañera dándose un bañito relajante y ella h sentido que le iba a proponer dárselo juntos. Algo que él, de primeras, no se ha atrevido porque ha visto a Cristina una mujer “demasiado guapa para mí, es elegante y muy sexy”.

Mientras esperaban la cena y en un descanso del ataque de risa, Iñaki le ha confesado que su nombre era Ignacio, pero “solo me llaman Ignacio, la policía, Hacienda y la Seguridad Social”. Ella ha querido saber cuántos años tenía su cita y al saber que 44, le ha confesado que era su número de la suerte “te he tocado”. Eso sí, al saber que Iñaki es de Barcelona, la cosa se ha complicado porque ella quiere a un hombre que le llegue “en 20 minutos como la pizza”.

Respecto a su profesión, Iñaki le ha dicho que era torero y a Cristina le ha extrañado “Torero, famoso en el mundo entero”. En realidad, el carretillero de almacén y eso a la soltera le ha cuadrado más porque “cuerpo de torero no tiene, igual con vaquillas”. Iñaki traía preparadas algunas frases y no le han salido bien, pero no ha pasado nada porque Cristina le ha sacad el lado divertido a todo. Iñaki estaba encantado y al sentir que podían hablarse sin decir nada, ha querido tocarle la mano para saber qué sensaciones tenían.

Cristina, al saber que su cita es torero: “No tiene cuerpo”

Cristina no tenía nada claro y se ha marchado al baño a pedirle consejo a su amiga. Le ha contado que era un tipo genial, que se estaba riendo muchísimo y que le gustaba, pero que vivía muy lejos y que a ella eso de las relaciones por videollamada no le iba nada. Su amiga le ha animado a darle una oportunidad, pero ella estaba hecha un mar de dudas “En la vida hay que dejarse llevar”.

En el reservado, los solteros se han bailado un temazo de Miguel Bosé y se han gustado un poquito más todavía. Iñaki estaba deseando ser “su amante bandido y que me diga que sí a una segunda cita”. Se han atrevido con un beso en intimidad total y parece que Cristina no lo olvidará jamás.

Cristina se deja llevar y se olvida de la distancia