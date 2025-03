Raluca nos explica cuáles son las características que una buena mujer Alpha debe tener

Raluca se ha presentado en ‘First Dates’ como una mujer Alpha, pero ¿Qué es una mujer Alpha? Según la soltera es “ser protectora con los tuyos, destacar en lo tuyo, a una mujer Alpha no le importa tener o no hijos, no necesita ir en manada”. Carlos Sobera ha querido conocerla un poquito mejor y ella le ha contado que nació en Rumanía y que se dedicaba a realizar exportaciones a países del este a través de una consultoría. Además, también es influencer y creadores de contenido “lo primero que hago por las mañanas es ver el número de seguidores para ver si ha caído o no”. No sabemos si tendrá tantos cómo Egea, la soltera del millón de seguidores.

De su cita en ‘First Dates’ espera encontrar a un hombre “alto, atractivo, con valores, que se cuide, yo lo hago”. Gabriel, su cita, tiene claro que lo mejor de ser policía es defender y proteger este mundo. Le gustan las chicas extranjeras porque tienen otra cultura y al saludar a Raluca se ha quedado prendado de su perfume. A ella le ha gustado mucho que fuera alto “eso me encanta”. Gabriele viene de Castellón, Raluca de Valencia y la cita ha comenzado con buen pie “creo que le gusto físicamente y que también le impongo”.

La cena ha comenzado hablando de edad y Raluca no ha tenido más remedio que levantarse y darle un abrazo a su cita cuando le ha dicho que aparentaba 38 años. Gabriel le ha dicho que él también se cuidaba mucho y que tenía un tatuaje de Laura Pausini. Una cantante que a Raluca también le gusta mucho y a quién no es la primera vez que le dicen que se parece. El soltero estaba sorprendido con sus ojos y le ha dicho que tenía rasgos árabes “en mi familia hay turcos”.

A Gabriel no le gustan las creencias de Raluca: “Nada sin Dios”

Ella ha querido saber si Gabriel tenía algún otro tatuaje antes de enseñarle el suyo “el lema de mi vida, ‘Nada sin Dios’”. Para la soltera, la religión es uno de los pilares de su vida “soy de rezar todos los días, no sabría vivir sin religión”. Un detallito que ha hecho que Gabriel se alejara “no va conmigo, yo he perdido casi por completo las creencias”.

El soltero le ha contado que había sido policía nacional durante 25 años, pero que estaba retirado. A ella le ha encantado porque siempre le han gustado los uniformes y le ha confesado que ella había trabajado de interprete para la policía, y le ha explicado que era rumana, pero que llevaba 25 años en España. A Gabriel no le ha importado porque ya había tenido una ex de su país y hablaba un poquito de su idioma.

Gabriel, ante los seguidores de Raluca en TikTok: “Se lo tiene muy creído”

Raluca le ha contado que se abrió su canal de TikTok porque su madre le dijo que tenía mucho don de gentes. Y parece que no se equivocaba, asegura que con su primer vídeo consiguió 16.000 visitas y que en los dos últimos meses ha superado el millón doscientas mil visitas. Ella se lo ha contado muy emocionada, pero Gabriel se ha quedado frío porque a él esas cosas, no le gustan nada. Ella ha presumido de su éxito “no quieras saber cuántos hombres me siguen”. Eso sí, Raluca no está sorprendida por su éxito porque “yo sé lo que valgo”.