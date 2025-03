A María le encanta ver películas de amor, los cuentos de hadas y desde muy pequeña es fan de Disney. Entre sus cosas favoritas está viajar y bailar “como colombiana, lo llevo en las venas”. Según le ha contado a Carlos Sobera , en su día a día, usa mucho la inteligencia artificial y cuando el presentador le ha preguntado qué esperaba encontrar en ‘First Dates’, ella le ha dicho que se lo iba a preguntar a la I.A. para no equivocarse.

La soltera ha sacado el móvil y tras lanzar la pregunta, le ha soltado un párrafo estándar que ha dejado al presentador frío “Eso lo buscan todas las solteras que pasan por aquí y sin inteligencia artificial”. Entre otras, Maribel, quién acabó encontrando a su butanero en 'First Dates' .

No sabemos si es su hombre ideal, pero sí que a Lázaro le encanta una fiesta, que no se enfada cuando le dicen eso de “levántate y anda” y que estudió Ingeniería Forestal porque le gusta mucho la naturaleza. A María le ha gustado mucho su forma de vestir y ha tenido una primera impresión muy buena. Él también ha visto a una chica que “no está nada mal y de cuerpo, súper bien”. El soltero le ha entregado un pin de su carrera y han comenzado a contarse donde estaban viviendo. Él es de Sevilla, pero está viviendo en Huelva y ella en Málaga.