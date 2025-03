A Carlos le encanta conocer nuevos restaurantes y no entiende que la gente se queje cuando un plato cuesta más de 20€ “yo soy de los que paga 50 o 100 euros por una buena experiencia”. Hace varios años creo una empresa de gafas de sol “sufro de migrañas y pensé en hacer unas gafas de buena calidad y aun precio no tan alto”. En el amor no ha tenido mucha experiencia “he tenido relaciones cortitas y eso ya no lo quiero, tengo 25 años y quiero algo estable”. El presentador le ha vacilado un poquito “con 25 años ya estás al borde de la muerte”. Y es que los jóvenes también buscan relaciones serias en 'First Dates'.