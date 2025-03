Descubre el lugar y el tipo de tatuaje de Isabel Pantoja que lleva el soltero de ‘First Dates’: “Iba a sus conciertos antes de que se casara con Paquirri”

Roberto hizo historia en el País Vasco: “Fui la primera persona gay que adopté un niño”

La soltera Lola Pistola desvela en su cita el tema escatológico del que les encanta hablar a los catalanes

Cada soltero que visita el restaurante de ‘First Dates’ es único y especial, no es fácil buscar el amor delante de toda España, pero los hay que nos dejan sin palabras tan solo con presentarse. Descubre cómo ha sido la cita de este fan de Isabel Pantoja, una cita que nada ha tenido que ver con la de los solteros octogenarios que estaban a su lado.

Roberto, Rober para los amigos, es fan de la Pantoja desde hace muchísimos años “cuando estaba soltera y no se había casado con Paquirri”. Es un fan de los de verdad y por si quedaba alguna duda, nos ha enseñado el tatuaje que lleva con su cara. Es de Bilbao, trabaja en Barakaldo y le ha contado a Carlos Sobera que hizo historia en el País Vasco porque fue la primera persona gay que adoptó un niño “hace ya muchos años, mi hijo tiene 26 años y le traje con 3 añitos”.

Roberto, tras adoptar a su hijo: “Cuando volví de Ucrania estuve casi un año en el psicólogo”

El presentador ha querido saber todos los detalles y Roberto le ha contado que lo pasó muy mal porque por aquel entonces no podía decir que tenía pareja “lo adopté como padre soltero” y que fue a Ucrania a por él “cuando vine, de todo lo que vi allí, estuve en un psicólogo casi un año”. Cambiando de tema, le ha comentado que en el amor busca a un hombre humilde que, sobre todo, le haga reír.

David, su cita, es un tipo libre en todos los sentidos. Siempre ha sido un tipo muy vergonzoso, pero al tratar con la gente se ha ido soltando. Al escuchar que era de Asturias, Roberto ha comenzado por ese tema de conversación y le ha preguntado que a qué se dedicaba. David le ha dicho que estaba en paro, pero que había estado en el mundo de la hostelería 18 años “acabé muy quemado y en el psicólogo”. Su cita lo ha entendido, le ha dicho que él era camarero y que era algo que te tenía que gustar.

A David le encanta viajar, pero a Roberto no le gustan los aviones

El soltero le ha dicho que ha venido a ‘First Dates’ a ver qué le deparaba la vida y que había estado muchos años casados. Eso sí, pero le ha dejado claro que no se casó por gusto porque él es muy poco convencional y no celebra ni la Navidad. A Roberto, le ha parecido que era un poco aburrido y no le ha gustado que sí le gustara viajar “yo no soy de coger aviones”.

Al escucharle decir que es muy casero, David ha sentido que él también era casero, pero “un día o dos”, el resto del tiempo le encanta cualquier plan “un mercado, un concierto, un cine…”.

Los solteros han hablado de animales y David le ha contado que su perro se le murió el año pasado y que no tendría más porque es una gran responsabilidad. Roberto le ha contado que él era padre y que, además, tenía una perrita que sacaba tres veces al día. También le ha dicho que tenía mucha fe en la Virgen del Rocío “me ayudó con la adopción”. Algo que su cita no ha entendido ni ha querido entender “yo no creo en nada, tengo una mente científica”.

Roberto, al saber que su cita es de relaciones abiertas: “Por ahí no paso”

Roberto le ha contado que había estado 30 años en pareja y David le ha confesado que él se había dado cuenta de que ya no podría tener una relación cerrada. Un detalle ante el que el soltero no se ha podido callar “ahí, no, por ahí no paso”. De hecho, le ha dejado claro que era muy clásico “lo mío es mío”. David sin embargo, no ve diferencia entre “irte al cine con una amiga o irte a follar con otro”, para él lo importante es que su pareja esté en los momentos importantes. El soltero le ha contado que su pareja se rompió por hacer muchos tríos “el que me quedé solo fui yo”.