A Ascen le ha gustado mucho que Vicente supiera bailar y le ha dicho que sí a una segunda cita. Él ha sido sincero y le ha dicho que se lo había pasado bien, pero que como pareja no quería repetir. Le ha explicado que había sentido que no le había preguntado nada “no me has dejado hablar”. Una afirmación, que ha indignado a la soltera “no me has dejado tú a mí, me has cortado tres veces”. Además, ya que estaban metidos en un momento sinceridad, ella le ha dicho que físicamente tampoco le había convencido.