Egea, a punto de abandonar la cita al saber que su match era del Barça, no te pierdas el momento de la noche en ‘First Dates’

Itziar le propone a su cita terminar la noche en un hotel, pero no sabe si llegaran a la habitación

Un soltero deja en shock a su cita de ‘First Dates’ al mostrarle dónde se ha guardado el dinero

Itziar ha venido a ‘First Dates’ en busca de un chico que no supiera quién es en las redes sociales y aunque su cita es del Barça ha hecho un match que no esperaba. Algo casi, casi tan loco cómo lo que han vivido Lola Pistola y su cita dos mesas más allá.

Itziar es influencer y casi todo el mundo la conoce como Egea “Tengo un millón cien mil seguidores en TikTok y unos 120.000 en Instagram”. Está estudiando y trabajando y según le ha explicado a Carlos Sobera en ‘First Dates’ que lo suyo con los chicos no tiene nombre “me lío con cada pieza”. Tiene la sensación de que no sabe elegir y que hay muchos chicos que tienen algo con ella solo por presumir. Espera en el programa encontrar a un chico de verdad y si es moreno y con tatuajes, mejor que mejor.

Javier, su cita, tiene pasión por los tatuajes “desde pequeño me he criado rodeado de tatuajes”. Al ver a Itziar le han entrado los calores y se ha quitado la cazadora y todo lo que llevaba sobre la camiseta. Ella también ha alucinado porque le ha parecido un chico guapísimo y encima también era de Cataluña. Han hablado de los años que tenían y él le ha soltado un “con que tengas 18, me la pela”. Y es que asegura que a él no le importa la edad, pero sí “la maduración” de las chicas.

Los jóvenes estaban encantados e Itzizar ha querido saberlo todo de Javier. El soltero le ha contado que era tatuador y a ella, le ha gustado todavía más. Le ha enseñado sus tatuajes y se le ha imaginado tatuándola sin camiseta “me imagino lo imposible”. En el amor, ella le ha dicho que le había ido fatal y le ha contado que era influencers. Javier no se iba a impresionar por eso y le ha soltado un “bueno, ya somos dos, 40.000 seguidores”.

Javier, en shock: “¿Un millón de seguidores?”

Lo que no podía esperar es que ella le respondiera con “un millón”, el soltero se ha quedado paralizado “Yo no soy nadie”. Javier le ha contado que se cuidaba y no ha dudado en cumplir la petición de su cita de mostrarle su bíceps “¡Madre, mía! Es más grande que un helado de tres bolas”. Además, él le ha hablado de la dureza de sus pechos y ella le ha soltado un “luego te los toco”, provocando una gran carcajada en el soltero.

Javier le ha explicado que sus tatuajes le definían muy bien y le ha dicho que muy romántico, pero al mismo tiempo le ha dicho que él en la cama necesita acción. Ella le ha dado la razón y le ha demostrado que no tenía ningún tipo de tabú al hablar de sexo. A él le ha encantado y han disfrutado de un rato de conexión total porque a los dos les encanta el sexo y el soltero le ha dicho que es “más de culo que de tetas”.

Itziar, a punto de pedir la cuenta: “Eres del Barça, me piro”

Itziar estaba flipando con el match que estaba viviendo en ‘First Dates’ y no podía esperar que estuviera a punto de esfumarse. Han comenzado a hablar de fútbol y al saber que él era del Barça lo ha tenido clarísimo “me piro”. Egea es muy del Real Madrid y no podía creerse que su cita fuera del equipo rival “tráenos la cuenta”. Javier no le ha dado mucha importancia, pero ella se ha sentido defraudada.

En el reservado, a Javier le ha tocado la pregunta “¿Me robarías un beso ahora mismo?” y ella le ha contestado apasionadamente. Los jóvenes han cambiado las palabras por los besos y se han dejado llevar por la pasión. Itziar le ha propuesto apagar las luces y le ha dejado claro que su cita no iba a terminar en ‘First Dates’ “Te vendrás conmigo a un hotel ahora, ¿no?”.

Javier no ha llegado ni a contestar, pero ella ha tenido claro que algo iban a tener “a ver si vamos a terminar follando en el taxi de la emoción”. La tensión sexual iba en aumento y el joven le ha pedido que frenaran “no sigas, que me conozco”. Por un momento se han olvidado de que eran de equipos rivales y se han confesado que eran justo lo que estaban buscando.