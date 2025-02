Algunas de las historias de las citas sucedidas en el programa se han quedado marcadas en la memoria de la audiencia, pero hay una en concreto que jamás olvidará una de las personas que hacen posible: la voz en off de 'First Dates', Richard Pena. El locutor ha querido compartir a través de su cuenta de Tik Tok (@richard.pm) este 'momentazo' que vivieron y que emocionó al equipo.

No hay nada más interesante que conocer los entresijos de un programa de televisión y Richard Pena, voz en off de 'First Dates', lo sabe. A través de su cuenta de Tik Tok ha permitido a sus seguidores ser conocedores de una de las historias más conmovedoras que sucedieron en el programa. "Prepararos los pañuelos para esto" , avisa el locutor.

Estos son nombres inventados porque Richard Pena no recuerda los suyos verdaderos, pero la cuestión es que "era ella, su primer amor". "No lo sabíamos, todos los pelos de punta", confiesa. La voz en off de 'First Dates' recuerda estar en la sala de control en ese preciso instante y que de repente empezara a entrar gente diciendo: "Jo, que bonito. Hemos dado con el primer amor de él sin querer".