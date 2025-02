Jorge se ha presentado como un joven musulmán que sigue la rama religiosa de su padre. Según le ha contado a Carlos Sobera al llegar al ‘First Dates’: Especial Carnaval’ , es entrenador personal y no parece tener abuela. El soltero se ha quitado la camisa para enseñarnos el cuerpazo y nos ha confesado que el sexo oral es su fuerte. Es un tipo muy sexual y le gustan mucho los ojos de las mujeres “ veo el alma ”.

Nitya , su cita , es hindú, pero no practica ninguna religión ni come picante “ la india menos india ”. De hecho, nunca ha estado en la India, nació en España, pero le encantaría ir para conocer sus orígenes y su cultura. Al verla, Jorge se ha llevado una alegría, casi la misma que ella ha sentido al ver a Matías y saber que era argentino.

A la soltera le ha gustado que Jorge fuera energético y de signo Escorpio como ella, sin embargo, ha sentido que no era su físico ideal, pero ha querido darle una oportunidad.

Mientras esperaban la cena, Jorge le ha contado que llevaba 16 meses en España y que actualmente estaba viviendo en Valencia donde trabaja en una discoteca, pero que es entrenador personal. Ella trabaja en el aeropuerto, pero tiene sus propias metas en la vida. Ella no practica ninguna religión y ha alucinado al saber que su cita era un argentino musulmán, de madre católica y que, además, de hacer el ramadán , no comía cerdo.

El soltero le ha dicho que le recordaba a la protagonista de la película Aladdín y ella se ha sonreído porque no era la primera vez que se lo decían. Nitya es madre de un niño de 5 años “ el amor de mi vida ” y Jorge le ha dicho que él tenía dos sobrinos de la misma edad y que le encantaban los niños. Como quien no quiere la cosa, han comenzado a hablar de sexo y han descubierto que para ambos era más de un 70% de la relación .

El soltero se siente muy cómodo desnudo y ha querido sentirse así de bien en su cita. Primero se ha quitado la camisa y ha estado a puntito de quitarse hasta los pantalones, pero ha pisado el freno y se ha conformado con un acercamiento con su cita. Ella ha tenido claro que no estaba para decirle que no y se ha dejado llevar protagonizando el momento más tórrido de ‘First Dates’: Especial Carnaval’.