Shiva y Chema llegan a 'First Dates' en busca del amor

Los dos solteros creen que son muy distintos

Alucina al descubrir los trabajos de su cita en ‘First Dates’: “No es compatible con tener pareja”

Shiva es escritora y llega al restaurante del amor con las cosas muy claras, pero hay algo que no quiere hacer, decir su edad: ''No tengo años, los años para mi no existen. Yo tengo 19 y nadie me puede llevar la contraria. Yo tengo 19 también en la forma de pensar soy demasiado joven y el cuerpo no me acompaña''.

Nuestra soltera le confiesa a Carlos Sobera que ha escrito 28 libros: ''No lo voy a dejar nunca, es algo que me apasiona. Esos personajes que cada uno tiene en su vida, colocarlos, juntarlos, casarlos y que todos vivan conjuntamente es un mundo de fantasía maravilloso''. Shiva se considera ''egoísta'' y tiene muy claro lo que busca en un hombre: ''Que sea más alto que yo, que para bajita ya estoy yo, si es posible que no esté gordo, que para gorda ya estoy yo y que sea una persona culta, que de cualquier cosa que yo vaya a hablar, que me supere''.

Cenará con Chema, que nada más ver a Shiva ha dado su sincera opinión: ''Lo primero que he pensado es que es una señora, con lo cual, como yo no soy un señor, soy un truhan, no vamos a ir...''. Ya en la cena, Shiva le ha contado a su cita que es escritora y él ha explicado que lo único que no le gusta es la fantasía, justo sobre lo que ella escribe: ''Entonces yo ya no te gusto'', le ha lanzado un zasca a Chema.

Shiva ha escogido una de las preguntas del programa y se la ha lanzado a su cita: ''¿Cuál es tu mayor fantasía sexual?'', y entre risas, Chema ha contestado sin mojarse: ''En lo sexual no se pueden tener fantasías, son hechos, se hacen, no se hacen, pero no'', y Shiva se ha enfadado un poco: ''Ahí no estoy de acuerdo contigo. Las fantasías tienen que ser fantasías, nunca tienen que salir de ahí. Si tu realizas una fantasía y se hace física, se va''.

La decisión final

Nuestra soltera ha confesado ver a Chema como un hombre ''muy limitado'': ''No saldría con él, necesito personas que se arriesguen, que sean más abiertas y fantásticas'', y a Chema no le ha interesado su cita tampoco: ''No me parece interesante, no ha suscitado mi interés, ni como mujer sensual, ni intelectual ni graciosa. No quiero una mujer que me haga reír todo el día, pero no me hace reír y no me atrae sexualmente, no me interesa''.