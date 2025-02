Descubre cuáles son las profesiones de Alfonso que le hacen trabajar 16 horas diarias

Alfonso desde joven detectó que era diferente y siempre destacaba. Está metido en el mundo del desarrollo personal porque estaba perdido. Ahora ha encontrado la luz que ilumina su camino y ha empezado a cuidarse también por fuera. Según le ha contado a Carlos Sobera nada más llegar a ‘First Dates’, sufrió acoso laboral en el trabajo y decidió hacer autónomo “a mí ya nadie me manda”.

En el amor no ha tenido mucha suerte y nunca ha tenido novia formal, cree que porque no tiene tiempo. Le gustaría encontrar a una chica que se cuide y sobre todo, que se quiera así misma.

Tatiana: “Soy una chica explosiva”

Tatiana, su cita en ‘First Dates’, es una chica explosiva, con mucho carácter y asegura que “me gusta llamar mucho la atención, soy muy extrovertida”. A Alfonso le ha gustado mucho el físico de su cita y que fuera de Madrid como él, pero a ella le ha espantado su camisa “cómo te pones una camisa de leopardo para la primera cita, no, eso no me ha gustado nada”.

Alfonso ha comenzado la cena interesándose por los lugares en los que salía de fiesta Tatiana y le ha gustado saber que ella no salía porque el mundo de la noche fue una distracción que él había tenido en su vida anterior y no quiere volver “estaría de fiesta todos los días”. Le ha contado que un día no le dejaron entrar en una discoteca por ir con pantalones joggers y que decidió dejar de ser relaciones públicas.

Tatiana no cree a su cita: “Tiene cara de salir de fiesta todos los fines de semana”

También ha querido saber si le gustaba madrugar y ella le ha dicho que no. Él le ha contado que tampoco produce bien si duerme poco y le ha contado que tiene un centro de entrenamiento personal, una empresa de alpargatas y una agencia de influencers. Tatiana ha alucinado al saber que trabajaba 16 horas diarias y ha tenido claro que eso no era compatible con tener una pareja.

A Tatiana también le ha chocado que Alfonso no hubiera tenido pareja porque ella solo ha tenido una relación seria y buscaba a alguien con más experiencia. Al saber que ella había estado viviendo con su pareja, ha querido saber cómo era y ella le ha contado que se fue a vivir con él porque sus padres fallecieron.

Algo muy importante para la soltera es el tema del sexo y ha querido saber si su cita era un tipo activo “si me falla eso, me falla todo”. Jugando al Rasca del Amor, Alfonso ha querido saber si había cumplido las expectativas de Tatiana y ella ha sido sincera “me gustan los chicos más mayores que yo”.