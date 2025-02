Sabino está encantado de buscar el amor en ‘First Dates’ y nos ha explicado la gente suele confundirse con los pronombres porque “ ven un cuerpo de mujer, no me sometí a ninguna operación quirúrgica, pero yo estoy contento, soy un ser integro ”. Le ha contado a Carlos Sobera que nació dentro del cuerpo de Jimena, pero tras una larga lucha, Jimena se ha marchado y que ahora es el momento de Sabino.

En el amor , está buscando “a la persona más maravillosa del mundo , alguien como yo”. Teresa, su cita, se ha definido como una mujer muy simpática “muy payasa” y muy bailona. Al verla, Sabino ha sentido la atracción física y la magia que esperaba “ me gustan las mujeres más exuberantes ”. Ella por su parte, ha visto a un hombre elegante y muy bien vestido para la ocasión.

Teresa ha llegado de la calle con mucho frío y Sabino no ha dudado en calentarle las manitas con su energía. Ella se ha confundido con el pronombre que ha utilizado, pero a él no le ha importado porque tiene claro que no necesita dañar ninguno de sus órganos para sentirse varón.