Mª José tiene claro que a nadie le importa le dad que tiene, pero asegura que más de una quisiera estar como ella a su edad. No ha tenido muchas experiencias sen el mundo de la moda, pero sí ha sido reina de su pueblo y ha despertado muchos celos entre las mujeres. En el amor, le ha contado a Carlos Sobera que lleva un año sola, pero no por falta de pretendientes. Está buscando a un hombre serio y honesto con el que compartir su pasión por el baile, el flamenco y el campo .

Francisco , su cita en ‘First Dates’ , se considera “ un vividor ”, pero en el buen sentido de la palabra “ no soy un golfo ”. Mª José ha tenido la sensación de que tenía mucho palique y no le ha gustado nada su estilo informal “ Esto qué es ”. Él, sin embargo, se ha llevado una alegría porque ha visto a “una mujer maravillosa”.

También ha desconfiado de que un tipo con tanta conversación estuviera soltero y él le ha dicho que tenía muchas amigas, pero que quería encontrar a una mujer con la que tener estabilidad y sentar la cabeza. Asegura que él no es un tipo ligón, pero ella no se fía y le ha dejado claro que es un tipo que se viste por los pies.

Mª José ha querido saber si Francisco iba al Rocío y él le ha dicho que solo había dos veces porque no tenía con quién ir, pero que, si ella quería ir, él iba y no paraba de bailar. Francisco no es de bailar, pero sí de cantar. La soltera se ha ido dando cuenta de que su cita era “un cascabel” y poco a poco le ha ido gustando un poquito más. De hecho, le ha confesado que al verle no le había gustado nada, pero que la cosa había cambiado.