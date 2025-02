Una soltera se queda alucinando con el parecido de su cita de 'First Dates': ''Habéis dado en el clavo''

Vincent llega desde Australia a 'First Dates' en busca del amor

Nuestro soltero cenará con Lydia ¿surgirá la chispa?

Vincent tiene 26 años, llega desde Australia a 'First Dates' en busca del amor. Nuestro soltero se considera un trotamundos, le encanta viajar y lleva 18 meses haciéndolo alrededor del mundo. Busca a una mujer graciosa y con los ojos grandes. Cenará con Lydia, una joven de 26 años que ha estado viviendo en Dinamarca durante cuatro años.

Nada más verse ambos se han gustado, pero a Lydia le ha llamado algo la atención: ''Me ha sorprendido, se parece a mi ex, en eso habéis dado en el clavo. Bueno, todos los chicos que se quieran hacer los modernos van con el mismo plan. No es que se parezca a full, pero tiene unos aires''.

La conversación entre los dos ha ido viento en popa, y aunque hablan idiomas distintos, Vincent y Lydia han conseguido entenderse a la perfección, de hecho, ella ha alabado lo bien que habla Vincent el español, que lo aprendió en cuatro meses durante un viaje a Colombia y México.

''Me gustan los chicos que lean, que quieran conocer el mundo, eso me atrae'', ha expresado Lydia después de saber que Vincent está leyendo 'Don Quijote de la Mancha'. Vincent le ha contado a Lydia por qué vive en Madrid ahora: ''Por un amigo italiano, no sé cuánto voy a estar, no puedo pensar mucho a futuro'', algo que a ella no le ha hecho mucha gracia: ''Me gustaría conocer a una persona que esté aquí, que podamos quedar, vernos, una persona más estable''.

Los dos se han ido conociendo poco a poco, han descubierto que tienen varias cosas en común y la conversación ha fluido en todo momentos entre ellos. Vincent ha confesado que es cariñoso y que su lenguaje del amor es el contacto físico, pero ella se ha definido como una persona más fría y distante.

