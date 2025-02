Una soltera ve una 'red flag' clarísima en su cita : ''No sé qué se cree, es un heterobásico''

Pau vuelve a 'First Dates' tras el fracaso en su primera visita al restaurante del amor

Marian busca alguien diferente a Pau

Pau vuelve a 'First Dates' después de que su primera cita en el programa fracasara. Llega con muchas ganas de encontrar el amor y se muestra tal y como es: ''Soy un 'flipao' cuando me sale de ahí, pero puedo ser educado, galán y un 'gentleman'. Nuestro soltero cenará con Marian, que cree que siempre ha estado con hombres ''básicos e infieles'', y admite que no le ha ido nada bien en el amor.

Carlos Sobera le ha entregado a Marian el cuadro de Dalí que Pau ha traído al programa para ella, pero se ha quedado flipando: ''He visto un cuadro de Picasso y he pensado ¿qué es esto que me está dando? Este va a ser un friki del arte''. Nada más ver a Pau, María se ha quedado impresionada: ''Es un chico muy guapo, grandote, alto, como a mi me gustan''.

Ya sentados en la mesa, los dos se han ido abriendo poco a poco y Pau le ha confesado que a veces trabaja de gogó y que le gusta mucho la fiesta, algo que a María no le ha convencido del todo: ''El trabajo no me molesta, pero que sea muy juguetón, muy de fiesta, no me fío por el pasado que he tenido con hombres mujeriegos''.

Pero a medida que la conversación ha ido avanzando, Pau se ha lanzado un poco más: ''¿Te tiran mucho la caña? El mercado está muy jodido, hay mucho heterobásico de estos de 'Fast and Furious' y gym. Yo soy un travieso, un diablo, pero no heterobásico'', pero Marian ha visto una gran 'red flag': ''Para mi heterobásico es él, no sé que pretende diciendo eso, él es el prototipo total''. La conversación ha ido subiendo de tono y Pau ha querido saber qué fantasía sexual cumpliría con él: ''Tengo una, pero no podría cumplirla contigo. Es que tengas un gemelo, probar dos gemelos iguales y compararlos''.

La decisión final