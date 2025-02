Germán es un soltero de 30 años de origen manchego y que tiene un peculiar oficio, le confesaba a Carlos Sobera nada más llegar al restaurante de 'First Dates' . Además de tener un auténtico pelazo, el cual se lo lava todos los días con un "champú cutre", chupa piedras. "Soy geólogo, entonces hay algunas propiedades que dices: más salada o más picante, para saber qué tipo de mineral o de piedra es" , le informaba al presentador.

Además de chupar piedras y observar paisajes empedrados, Germán quiere enamorarse. Y Estefanía podría ser la indicada. Y es que los nervios en la cita estaban presentes desde principio a fin. Estefanía le confesaba a su cita que ya no le gusta beber por beber, dada que esa etapa ya se le ha pasado. Y desvelaban la edad que tenían. Y no podía faltar hablar sobre sus hobbies.

En primer lugar, Estefanía le contaba a Germán que tiene varios libros publicados. El nombre del último le hacía partirse de risa al soltero. "Se llama 'Cómo criar a un psicópata'", señalaba la madrileña. Tampoco podía faltar charlar sobre si quieren tener hijos o no. Los dos estaban de acuerdo en que sí. "Sería muy bonito" , apuntaba Germán. No obstante, Estefanía prefiere alguien que tenga "inteligencia emocional" y luego ya hablar de los demás.

En la 'sala del amor', la timidez entre los dos reinaba. Se ponían rojos y el tonteo era notable. Y llegaba el momento de la verdad: la decisión final. Germán bromeaba: "No me gustaría. Me encantaría tener una segunda cita".